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Окончательный вариант алфавита на основе латиницы одобрят в Казахстане в середине марта

Финальную версию выберут из четырех вариантов

НУР-СУЛТАН, 5 марта. /ТАСС/. Финальный вариант алфавита, основанного на латинской графике, одобрят в середине марта в Казахстане. Об этом сообщил заместитель председателя комитета языковой политики Министерства культуры и спорта республики Адильбек Каба.

"Как вы знаете, глава государства Касым-Жомарт Токаев давал поручения об усовершенствовании казахского алфавита на основе латиницы. После этого поручения в течение трех-четырех месяцев ученые провели четыре заседания. На этих обсуждениях были рассмотрены несколько вариантов алфавита", - цитирует его в четверг агентство Казинформ.

По словам зампреда комитета, на данный момент поступило более 40 вариантов алфавита, из которых официально ученые рассмотрели 30. В итоге были отобраны четыре варианта, 4 февраля их обсудили на республиканском уровне.

"Спорным среди ученых был один момент: неверно утверждение о том, что сколько букв было в кириллице, столько должно быть и здесь. Известно, что в нашем языке было много ненужных, заимствованных звуков. Одна из целей перехода на латиницу как раз в том, чтобы избавиться от вошедших не по нашему желанию в свое время ненужных звуков, обеспечить чистоту языка", - пояснил Каба.

Единая версия

Он напомнил, что при организации комитета языковой политики 14 февраля с участием региональных управлений по развитию языков были проведены республиканские обсуждения, а 20 февраля в Алма-Ате рабочая группа ученых провела заседание, в ходе которого с учетом особенностей каждого варианта подготовила и одобрила единую версию.

"По этому вопросу первый заместитель руководителя администрации президента Маулен Ашимбаев провел встречу с учеными и обсуждения. Некоторые буквы были повторно рассмотрены, и даны поручения по дополнениям. Можно сказать, что этот вариант прошел первый отбор администрации президента. Осталось только прийти к общему мнению по двум-трем заимствованным звукам", - отметил Каба.

Он уточнил, что 13 марта пройдет большое заседание с участием широкого круга ученых, на котором будет одобрена и передана на рассмотрение правительства и национальной комиссии конкретная версия алфавита.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 26 октября 2017 года подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. Правительству поручено обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года.

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