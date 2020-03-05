В Идлибе погиб турецкий военный

АНКАРА, 5 марта. /ТАСС/. Турецкий военнослужащий погиб в провинции Идлиб. Об этом сообщила в четверг администрация приграничной турецкой провинции Газиантеп.

"Один наш военный погиб в зоне деэскалации в Идлибе в ходе проведения операции [ВС Турции "Весенний щит"]", - говорится в распространенном заявлении.

Резкое ухудшение обстановки в Идлибе произошло 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих. В тот же день Анкара начала новую операцию в Сирии под названием "Весенний щит", в рамках которой наносит удары по объектам и живой силе сирийской армии.