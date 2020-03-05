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Глава МИД ФРГ призвал ЕС конкретизировать стратегию по отношению к России

По словам Хайко Мааса, без РФ нельзя решить многие вопросы

ЗАГРЕБ, 5 марта. /ТАСС/. Европейскому союзу нужно конкретизировать стратегию выстраивания отношений с Москвой, поскольку без России нельзя решить многие вопросы. Об этом заявил в четверг в Загребе глава МИД ФРГ Хайко Маас, прибыв на встречу руководителей внешнеполитических ведомств ЕС.

"Мы знаем, что серьезные конфликты, как, например, в Сирии, что важные вопросы, как изменение климата или разоружение, не могут быть решены без России", - сказал он.

"Поэтому мы нуждаемся в конкретизации нашей стратегии в отношении России", - добавил Маас. "Об этом мы будем вести сегодня дискуссию", - отметил глава МИД ФРГ.

Теги
ГерманияРоссияМаас, Хайко
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