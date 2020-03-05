Генсек ООН назвал важной инициативу Путина о проведении саммита "пятерки" СБ

ООН, 5 марта. /ТАСС/. Переговоры лидеров России, США, Китая, Франции и Великобритании необходимы для преодоления разногласий в Совете Безопасности ООН по многим вопросам. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Недавно президент [России Владимир] Путин предложил провести саммит пяти постоянных членов СБ ООН", - напомнил он. "Отношения между сильнейшими странами в мире - США, Россией и Китаем - сейчас абсолютно нерабочие, - добавил он. - Мы видим влияние этого на работу Совета Безопасности, это приводит к невозможности достичь согласия по многим вопросам. Так что важно провести дискуссию между лидерами этих стран, а также с участием лидеров Франции и Великобритании".

"Эти страны несут наибольшую ответственность за выполнение главных целей ООН - достижения мира и безопасности. И я уверен, что вовлеченность России в эту работу очень важна", - заключил Гутерриш.

23 января, выступая на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, президент России Владимир Путин предложил созвать в 2020 году саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция). КНР и Франция поддержали инициативу.

Полностью интервью будет опубликовано в специальном проекте ТАСС "Мировые лидеры о Великой Победе" и показано на телеканале "Россия-24".