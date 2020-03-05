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Суд Испании подтвердил запрос к ЕП о лишении Пучдемона депутатской неприкосновенности

Верховный Суд также подтвердил, что оставляет в силе действие национального и европейского ордеров на арест Пучдемона и экс-члена кабмина Каталонии Антони Комина

МАДРИД, 5 марта. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) Испании подтвердил запрос, адресованный Европарламенту (ЕП), о прекращении действия депутатской неприкосновенности бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона. Об этом говорится в распространенном в четверг постановлении ВС.

Испанский суд отклонил апелляцию политика на решение "запросить ЕП приостановить [его] неприкосновенность". ВС также подтвердил, что оставляет в силе действие национального и европейского ордеров на арест Пучдемона и его соратника, экс-члена кабмина Каталонии Антони Комина.

Политики бежали из Испании в Брюссель в 2017 году после проведения незаконного с точки зрения Мадрида референдума о независимости Каталонии. Пока бельгийский суд отложил принятие решения о возможной экстрадиции лидеров сепаратистского движения в Испанию. Теперь ЕП должен рассмотреть запрос властей пиренейского королевства на лишение парламентского иммунитета Пучдемона и Комина.

В октябре прошлого года ВС Испании вынес вердикт в отношении каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости региона, приговорив их к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растратам. Максимальный срок получил экс-заместитель главы правительства Каталонии Жункерас.

1 октября 2017 года в испанском автономном сообществе Каталония прошло голосование о выходе из состава королевства. Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

Теги
ИспанияПучдемон, Карлес
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