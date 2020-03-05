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ООН отметит свое 75-летие глобальным диалогом с людьми по всему миру

В Генассамблее планируются праздничные мероприятия, рассказал генсек организации Антониу Гутерриш

ООН, 5 марта. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций в год 75-летия с момента создания запускает проект "Глобальный диалог" для популяризации своей деятельности и сбора запросов о помощи со стороны людей. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"В этом году мы отмечаем 75-летие Победы и 75-летие ООН, ведь ООН не было бы без Победы, - отметил он. - Конечно, у нас планируются праздничные мероприятия, в том числе в Генассамблее"

"Но в этом году готовим и что-то особенное, - добавил генсек. - Сейчас мы видим в мире столько недовольства, столько демонстраций, мы видим недоверие между людьми и правительствами. Люди считают, что глобализация оставила их позади, что их мнение не учитывают, что ООН также не слышит их".

Чтобы услышать мнение всех людей, понять их интересы и потребности, ООН запускает проект "Глобальный диалог". "Мы должны смотреть в будущее, понять, чего хотят люди, как они видят работу международных организаций, как такая организация, как ООН, должна работать, как она может лучше помочь людям", - рассказал Гутерриш.

Он сообщил, что уже принял участие в нескольких подобных обсуждениях в рамках проекта. "В основном это встречи с молодыми людьми, и это потрясающе - услышать об их надеждах на будущее, об их ожиданиях от мира. Они призывают бороться с климатическими изменениями и неравенством, хотят, чтобы технологии больше использовались на благо общества", - указал генсек.

"Нам нужен мир, в котором международные организации работают на благо каждого", - заключил глава всемирной организации.

Полностью интервью будет опубликовано в специальном проекте ТАСС "Мировые лидеры о Великой Победе" и показано на телеканале "Россия-24".

Теги
Гутерриш, Антониу
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