Генсек ООН сообщил о трех приоритетах своей работы в предстоящие годы

ООН, 5 марта. /ТАСС/. Урегулирование наиболее острых вооруженных конфликтов, снижение вредных выбросов в атмосферу и защита прав человека являются ключевыми приоритетами генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в предстоящие два года. Об этом заявил сам Гутерриш в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Генсек отказался оценивать результаты своей работы за прошедшие три года, которые он занимает этот пост. "Это я предоставлю оценивать другим", - пояснил он.

"Я хотел бы через два года видеть три вещи. Первая - разрешить кризисы, в которых по-прежнему гибнут люди, в том числе в Сирии, Ливии, Йемене, Афганистане и Сахельском регионе в Африке. Второй приоритет - увидеть снижение уровня вредных выбросов в атмосферу и остановить изменения климата <...>. В-третьих, я хочу увидеть мир, в котором соблюдаются права человека, каждый человек уважается", - перечислил Гутерриш.

Полностью интервью будет опубликовано в специальном проекте ТАСС "Мировые лидеры о Великой Победе" и показано на телеканале "Россия-24".