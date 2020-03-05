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Зеленский поддержал инициативу об отставке генпрокурора

Президент Украины считает, что Руслан Рябошапка не показал результатов работы на своем посту

КИЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка не показал результатов работы на своем посту и должен его покинуть. Об этом в четверг заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я действительно считаю, что Руслан - хороший специалист, но я считаю, что он не показал результат", - отметил Зеленский, добавив, что, если "нет результатов, [Рябошапка] не должен занимать место". "Я, президент, ставлю себе то же самое: если нет у тебя результата - до свидания", - цитирует главу государства "РБК-Украина".

При этом Зеленский заявил, что не удовлетворен работой и других силовых ведомств Украины. "Я считаю, что Служба безопасности, Генпрокуратура, и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - прим. ТАСС) не работают на 100%", - отметил он, добавив, что "в Службе безопасности лучше ситуация, чем в Генпрокуратуре". При этом президент не предъявил претензий к работе Государственного бюро расследований, пояснив, что его директор Ирина Венедиктова "только пришла, к ней пока вопросов нет".

3 марта в Верховной раде зарегистрировали проект постановления о выражении недоверия генпрокурору Украины Руслану Рябошапке. Инициаторами выступили 158 депутатов. 4 марта парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал вынести документ на голосование Рады. В четверг вечером ожидается внеочередное заседание парламента, на котором будет рассмотрен проект постановления о выражении недоверия Рябошапке. Кандидатом на место нового генпрокурора страны парламентская фракция "Слуги народа" называет своего депутата Сергея Ионушаса.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичРябошапка, Руслан Георгиевич
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