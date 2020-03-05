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Помпео считает политической вендеттой решение провести расследование по Афганистану

Госсекретарь США подверг резкой критике решение Международного уголовного суда расследовать возможные преступления и назвал его предательским и беззаконным

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают политической вендеттой решение Международного уголовного суда (МУС) провести расследование ситуации в Афганистане. Об этом сообщил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.

Он подверг резкой критике решение апелляционной палаты МУС одобрить ходатайство прокуратуры на проведение расследования в отношении возможных преступлений, совершенных в Афганистане. Госсекретарь назвал его "поистине поразительным шагом безответственного политического учреждения, маскирующегося под юридический орган". Как подчеркнул шеф американской дипломатии, США защитят своих должностных лиц от этого "предательского беззаконного суда" и "средства для политической вендетты".

Помпео считает решение палаты МУС "в высшей степени опрометчивым" в связи с тем, что оно было принято через несколько дней после подписания в Дохе мирного соглашения между США и движением "Талибан" (запрещено в РФ). "Само афганское правительство просило МУС не идти этим путем, но у политиков из МУС свои цели", - отметил госсекретарь, напомнив, что США не являются участником МУС.

"Это еще одно напоминание о том, что происходит, когда многосторонние организации неподконтрольны и не имеют ответственного руководства", - заключил госсекретарь.

Ситуация вокруг МУС

Ранее Апелляционная палата МУС единогласно одобрила ходатайство прокуратуры на проведение расследования в отношении возможных преступлений, совершенных в Афганистане. Об этом сообщила в четверг пресс-служба суда.

Прокуратура МУС начала предварительное расследование ситуации в Афганистане в 2006 году и в 2017 году направила ходатайство в палату предварительного производства с просьбой дать разрешение на проведение расследования возможных военных преступлений и преступлений против человечности в связи с вооруженным конфликтом в Афганистане с 1 мая 2003 года, а также аналогичных преступлений, связанных с конфликтом, которые могли быть совершены на территории других стран - членов МУС с 1 июля 2002 года.

В рамках данного дела под следствием могли оказаться боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), афганские военнослужащие и американцы, в частности сотрудники ЦРУ, совершавшие преступления в тайных тюрьмах в Польше, Литве и Румынии. Это ходатайство было отклонено в соответствии с решением палаты предварительного производства от 12 апреля 2019 года, а в качестве основания говорилось, что процесс не будет отвечать интересам правосудия и что перспективы успешного расследования и уголовного преследования крайне ограничены. Однако прокуратура МУС оспорила это решение в апелляционной палате.

США не являются участником МУС. В 2002 году они приняли специальный закон, позволяющий использовать военную силу для освобождения граждан США и союзных государств, задержанных по ордеру МУС. В марте 2019 года Вашингтон ввел ограничения на выдачу виз представителям МУС, которые, по мнению американских властей, непосредственно ответственны за расследования в отношении американских военнослужащих. Правила суда, в свою очередь, допускают возможность предъявления обвинений гражданам любых государств в случае совершения ими преступлений на территории стран, ратифицировавших Римский статут, то есть являющихся участниками МУС.

Рост насилия

Помпео назвал неприемлемым рост уровня насилия в некоторых районах Афганистана. "Рост уровня насилия в некоторых частях Афганистана в последние несколько дней является неприемлемым", - сказал Помпео журналистам на брифинге в Госдепартаменте, не приводя конкретных примеров. "Уровень насилия должен быть немедленно снижен, чтобы мирный процесс продвигался вперед", - продолжил госсекретарь.

"Хотя сокращение уровня насилия остается важнейшим вопросом, мы по-прежнему продолжаем призывать все стороны... начать практические обсуждения относительно освобождения заключенных, решительно заняться и подготовиться к предстоящим межафганским переговорам", - добавил Помпео.

Вооруженные силы США нанесли в среду первый за 11 дней авиаудар по боевикам радикального движения "Талибан" в провинции Гильменд. Как сообщил представитель американских ВС, удар был нанесен в оборонительных целях по боевикам, которые активно атаковали КПП афганских вооруженных сил.

По его словам, это был авиаудар в оборонительных целях против талибов, которые атаковали КПП афганских вооруженных сил.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские переговоры должны начаться 10 марта. Участники обсудят сроки и модальности постоянного и всеобъемлющего прекращения огня и будущую политическую дорожную карту Афганистана. В рамках мер укрепления доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников "Талибана" и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.

Теги
АфганистанСША
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