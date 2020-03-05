{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

СМИ: армия Сирии уничтожила 6 тыс. террористов в боях под Саракибом в провинции Идлиб

По данным Al-Ekhbariya, не менее 2,5 тыс. боевиков получили ранения

ТАСС, 5 марта. Сирийские войска нанесли сокрушительное поражение бандформированиям в боях под городом Саракиб в провинции Идлиб. Об этом сообщил в четверг сирийский телеканал Al-Ekhbariya, ссылаясь на сведения, поступившие к нему от источника в командовании ВС республики.

По его информации, правительственные войска в ходе отражения контратак противника и наступательных операций уничтожили за две недели 6,1 тыс. террористов из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра" и других экстремистских группировок. Как отмечает телеканал, не менее 2,5 тыс. боевиков получили ранения, было выведено также из строя 615 единиц бронетехники и военно-транспортных средств.

28 февраля сирийские военнослужащие были вынуждены отступить из Саракиба по тактическим соображениям после нескольких дней непрерывных атак вооруженных группировок, которым оказывали огневую поддержку турецкие войска.

2 марта сирийские военнослужащие вновь овладели городом Саракиб - стратегически важным населенным пунктом на северо-западе страны. Согласно сообщению российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, в Саракиб была введена военная полиция РФ для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и мирных граждан по трассам Алеппо - Дамаск (шоссе М-5) и Алеппо - Латакия (шоссе М-4).

Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции действуют наблюдательные посты турецкой армии.

Теги
СирияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
Помпео считает политической вендеттой решение провести расследование по Афганистану
Госсекретарь США подверг резкой критике решение Международного уголовного суда расследовать возможные преступления и назвал его предательским и беззаконным
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС