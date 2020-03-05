СМИ: армия Сирии уничтожила 6 тыс. террористов в боях под Саракибом в провинции Идлиб

ТАСС, 5 марта. Сирийские войска нанесли сокрушительное поражение бандформированиям в боях под городом Саракиб в провинции Идлиб. Об этом сообщил в четверг сирийский телеканал Al-Ekhbariya, ссылаясь на сведения, поступившие к нему от источника в командовании ВС республики.

По его информации, правительственные войска в ходе отражения контратак противника и наступательных операций уничтожили за две недели 6,1 тыс. террористов из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра" и других экстремистских группировок. Как отмечает телеканал, не менее 2,5 тыс. боевиков получили ранения, было выведено также из строя 615 единиц бронетехники и военно-транспортных средств.

28 февраля сирийские военнослужащие были вынуждены отступить из Саракиба по тактическим соображениям после нескольких дней непрерывных атак вооруженных группировок, которым оказывали огневую поддержку турецкие войска.

2 марта сирийские военнослужащие вновь овладели городом Саракиб - стратегически важным населенным пунктом на северо-западе страны. Согласно сообщению российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, в Саракиб была введена военная полиция РФ для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и мирных граждан по трассам Алеппо - Дамаск (шоссе М-5) и Алеппо - Латакия (шоссе М-4).

Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции действуют наблюдательные посты турецкой армии.