Помпео считает, что Иран нарушает соглашение о гарантиях с МАГАТЭ

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео выступил в четверг с утверждением о том, что Иран якобы нарушает соглашение о гарантиях с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Он также призвал Совет Безопасности ООН сохранить оружейное эмбарго в отношении Тегерана.

"На прошлой неделе МАГАТЭ выпустило два доклада о том, что Иран скрывает ядерные материалы и свою деятельность в этой сфере", - заявил госсекретарь на брифинге. "Иран является участником Договора о нераспространении ядерного оружия, соглашение о гарантиях [с Международным агентством по атомной энергии] требует заявлять в МАГАТЭ о ядерных материалах и обеспечивать полный доступ инспекторам агентства к соответствующим объектам и материалам", - сказал Помпео. "Иран намеренно не заявил об этих материалах, как сообщили в МАГАТЭ. Это явное нарушение соглашения о гарантиях", - утверждал глава внешнеполитического ведомства.

По мнению госсекретаря, все страны должны призвать Иран выполнять свои обязательства в рамках соглашения о гарантиях. "Иран продолжает лгать о своей прошлой ядерной программе, - утверждал он. - Мы привержены тому, чтобы у Ирана не было ядерных вооружений". "Через семь месяцев с Ирана будет снято оружейное эмбарго со стороны СБ ООН, - также подчеркнул Помпео. - СБ ООН должен продлить эмбарго до его истечения".

3 марта МАГАТЭ разослало странам - участницам Совета управляющих агентства доклад о положении ядерных проверок в Иране, в котором указало, что объем обогащенного урана в Иране более чем в пять раз превышает лимит, установленный ядерным соглашением. Как сообщило агентство Рейтер, в своем докладе МАГАТЭ подвергло критике Иран за отказ предоставить специалистам доступ к двум ядерным объектам для проведения проверок, а также нежелание отвечать на вопросы, связанные с возможным наличием незаявленных ядерных материалов.

На следующий день постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади заявил, что США и Израиль пытаются оказывать давление на МАГАТЭ. По его словам, Тегеран на обязан рассматривать просьбы МАГАТЭ о предоставлении доступа к своим ядерным объектам, которые основаны на сфабрикованной информации.