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США готовы к дискуссиям рабочего уровня по денуклеаризации с КНДР

США готовы к дискуссиям рабочего уровня по денуклеаризации с КНДР, ждут ответа от Пхеньяна - Госдеп.

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СШАКНДР
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