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Сирийско-турецкий конфликт

Помпео заявил, что Вашингтон выступает за прекращение огня в Идлибе

Госсекретарь США призвал к соблюдению выработанного в 2018 году в Сочи соглашения

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. США выступают за прекращение огня в сирийской провинции Идлиб и за возврат к соблюдению выработанного в 2018 году в Сочи соглашения. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с журналистами.

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"Президенты России и Турции проводят сегодня переговоры, - отметил он. - Наша позиция состоит в том, чтобы Россия и Турция вернулись к соблюдению выработанного в 2018 году в Сочи соглашения и договорились о прекращении огня в регионе".

"Правительство Турции обратилось к нам с рядом запросов, и мы их рассматриваем, - подчеркнул госсекретарь. - Группа наших сотрудников совместно с представителями министерства обороны рассматривает вопрос о том, как добиться снижения уровня насилия и не допустить гуманитарного кризиса. В том районе находятся два высокопоставленных представителя Госдепартамента, они работают над тем, как использовать американские и европейские ресурсы для того, чтобы не допустить гуманитарного кризиса в Идлибе и в южных районах Турции".

"Мы считаем, что наш партнер по НАТО - Турция - имеет полное право на самооборону", - добавил он.

Меморандум, согласно которому провинция Идлиб вошла в одну из четырех зон деэскалации в Сирии, был подписан Россией, Турцией и Ираном в мае 2017 года. В сентябре 2018 года в Сочи президенты России и Турции договорились создать в этой провинции демилитаризованную зону глубиной 15-20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции.

В конце февраля после столкновения с сирийской армией, в котором погибли 36 турецких военнослужащих, Анкара приняла решение не останавливать беженцев из Сирии, стремящихся попасть в ЕС. Власти Турции оценивали число пересекших границу беженцев в 100 тыс. Однако эти данные опровергают как российские военные в Сирии, которые не фиксируют столь массового движения мигрантов в сторону границы, так и власти Греции. Афины обвинили Анкару в организованной переброске мигрантов и сообщили о пресечении почти 25 тыс. случаев нарушения границы с начала марта. Евросоюз ведет с Турцией переговоры о разрешении ситуации и обещает поддержку сталкивающимся с наплывом беженцев Греции, Болгарии и Кипру.

Теги
СШАСирияТурцияРоссияПомпео, Майкл (Майк)Сирийско-турецкий конфликт
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