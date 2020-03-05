Госдеп уверен, что талибы работают над выполнением своих обязательств в рамках соглашения

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов уверены, что руководство радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) работает над выполнением своих обязательств в рамках соглашения с США. Об этом сообщил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.

"Мы видели, что руководство "Талибана" усердно работает, чтобы сократить насилие по сравнению с его уровнем в аналогичные периоды времени ранее. Мы все еще уверены, что руководство "Талибана" работает над выполнением своих обязательств. Мы работаем над выполнением своих", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

При этом он отметил, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад сейчас находится в Кабуле, где работает над вопросом начала межафганских переговоров.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские переговоры должны начаться 10 марта. Участники обсудят сроки и модальности постоянного и всеобъемлющего прекращения огня и будущую политическую дорожную карту Афганистана. В рамках мер укрепления доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников "Талибана" и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.