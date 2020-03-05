CNN: Секретная служба США ускорит предоставление охраны участникам президентской гонки

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Секретная служба США ускоряет реализацию планов по обеспечению безопасности претендентов в кандидаты на пост президента страны от Демократической партии после инцидента с одним из них - бывшим вице-президентом Джозефом Байденом. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на источник в данной службе, обеспечивающей безопасность первых лиц государства.

Инцидент произошел во вторник на встрече Байдена с группой сторонников в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). В этот день состоялись первичные выборы (праймериз), принесшие бывшему вице-президенту победу в десяти из 14 штатов. Две женщины попытались прорваться к Байдену и были задержаны его охраной.

По данным портала Business Insider, акцию протеста организовали активистки движения Direct Action Everywhere, выступающие в защиту животных и против содержания коров на молочных фермах.

Согласно публикации телекомпании, Секретная служба планировала приставить своих сотрудников к претендентам-демократам в середине марта. Прогнозировалось, что к этому времени число вероятных соперников республиканца Дональда Трампа на выборах сократится до двух человек. Теперь Секретная служба пересматривает временной график и выделит политикам охрану скорее.

Для этого требуется, чтобы претендент на пост президента США официально обратился с запросом в Секретную службу. Избирательный штаб Байдена пока такой запрос не направлял.

Помимо Байдена участие в кампании принимают сенатор от штата Вермон Берни Сандерс и член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард. Как информировала в четверг телекомпания, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен выбывает из гонки.