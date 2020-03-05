Трамп заявил, что участие Уоррен в предвыборной гонке стоило Сандерсу множества голосов

ТАСС, 5 марта. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен вышла из президентской гонки слишком поздно. По мнению главы государства, если бы она сделала это тремя днями ранее, сенатор-демократ от Вермонта Берни Сандерс набрал бы больше голосов в "супервторник" в США.

"Элизабет Покахонтас Уоррен... только что вышла из праймериз демократов. Опоздала на три дня. [Ее участие] стоило Сумасшедшему Берни по крайней мере Массачусетса, Миннесоты и Техаса. Вероятно, это стоило ему выдвижения [в кандидаты в президенты от Демократической партии]", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Как сообщила ранее газета The New York Times со ссылкой на источники, Уоррен приняла решение отказаться от дальнейшего участия в предвыборной кампании Демократической партии. Она объявит об этом позднее в четверг.

В США в "супервторник" отбирали делегатов в 14 штатах и на одной заморской территории - в Американском Самоа. С учетом предварительных итогов "супервторника" и предыдущих этапов первичных выборов, бывший вице-президент США Джозеф Байден по числу голосов поддерживающих его делегатов поднялся на первое место - 433 голоса. В пользу Сандерса высказались 388 делегатов, Уоррен - 36. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября. Кандидатом от Республиканской партии на них будет Трамп.