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Россия и Турция введут режим прекращения огня в Идлибе в ночь на 6 марта

При этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что Анкара оставляет за собой право отвечать на действия сирийских войск

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Россия и Турция договорились о введении режима прекращения огня в сирийском Идлибе в ночь с четверга на пятницу. Об этом заявил в четверг президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

"Мы введем режим прекращения огня в кратчайшие сроки, вслед за этим согласуем дальнейшие шаги, - подчеркнул Эрдоган. - Сегодня ночью, начиная с 00:01 (мск), то есть в полночь с 5 на 6 марта, будет введен режим прекращения огня".

При этом Эрдоган также заявил, что Турция оставляет за собой право отвечать на действия сирийских войск. "Турция оставляет за собой право отвечать на любые нападения со стороны режима [президента Сирии Башара Асада] своими силами", - сказал турецкий лидер.

Он также пообещал, что Анкара "обязуется оказать содействие сирийским беженцам в вопросе возвращения на родину".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияРоссияАсад, Башар ХафезЭрдоган, Реджеп ТайипСирийско-турецкий конфликтВстреча Путина и Эрдогана в Москве
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