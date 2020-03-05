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Россия и Турция подтвердили приверженность суверенитету Сирии

Москва и Анкара согласились, что сирийский конфликт не имеет военного решения
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/.  РФ и Турция подтверждают приверженность суверенитету Сирии. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Документ зачитал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Москва и Анкара договорились создать коридор безопасности в провинции Идлиб в районе трассы М4. "[Стороны договорились] создать коридор безопасности шириной шесть километров к северу и шесть километров к югу от трассы М4. Конкретные параметры функционирования коридора безопасности согласовываются по линии министерств обороны Российской Федерации и Турецкой Республики в течение семи дней", - указывается в заявлении.

Россия и Турция начнут с 15 марта совместное патрулирование по трассе М4 в Сирии от населенного пункта Трумба до поселения Айн эль-Хабр. "15 марта 2020 года начать совместное российско-турецкое патрулирование по трассе М4 от населенного пункта Трумба, два километра западнее Саракиба, до населенного пункта Айн эль-Хабр", - говорится в документе.

РФ и Турция отмечают решимость бороться со всеми проявлениями терроризма.

Боевые действия в сирийском Идлибе будут прекращены вдоль всей линии соприкосновения с началом перемирия 6 марта.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичСирияТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипЧавушоглу, МевлютСирийско-турецкий конфликтВстреча Путина и Эрдогана в Москве
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Россия и Турция введут режим прекращения огня в Идлибе в ночь на 6 марта
При этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что Анкара оставляет за собой право отвечать на действия сирийских войск
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