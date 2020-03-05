Рада выразила недоверие генпрокурору Украины Руслану Рябошапке

КИЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады на внеочередном заседании в четверг отправили в отставку генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку. За проект постановления о выражении ему недоверия проголосовали 263 депутата при 226 необходимых. Таким образом с этого момента полномочия нынешнего генерального прокурора официально прекращаются.

Внеочередное заседание Рады для рассмотрения вопроса о выражении недоверия генпрокурору было назначено по требованию 152 депутатов, которые ранее внесли в парламент соответствующий проект постановления и собрали необходимое число подписей. В тот же день временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова раскритиковала работу Рябошапки, обвинив его в неэффективном функционировании офиса генпрокурора и блокировании расследования почти свыше тысячи дел ГБР. В свою очередь глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия заявил, что из всех руководителей правоохранительных органов к "господину Рябошапке больше всего вопросов". Последней каплей стало то, что он не предъявил обвинений экс-президенту Украины Петру Порошенко, хотя, по словам Арахамии, к этому было "все готово".

Не стал заступаться за генпрокурора и сам президент. За несколько часов до внеочередного заседания рады Владимир Зеленский заявил, что Рябошапка не показал результатов работы на своем посту и должен его покинуть.

"Я действительно считаю, что Руслан - хороший специалист, но я считаю, что он не показал результат", - отметил Зеленский, добавив, что, если "нет результатов, [Рябошапка] не должен занимать место".

Сам Рябошапка, выступая в Раде перед голосованием, заявил, что был "независимым прокурором, а ведомство под его руководством пережило массовое очищение". "Я не стал ничьим слугой, я был и есть независимым. Независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. И я ухожу, но ухожу для того, чтобы вернуться", - сказал он.

После своего выступления он вышел из зала заседаний, не став отвечать на вопросы депутатов, что предусмотрено процедурой. Он не вернулся и после того, как его окликнул спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Кандидат в генпрокуроры

На должность генпрокурора Украины, сообщают украинские СМИ, сейчас рассматривается кандидатура заместителя председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности (фракция "Слуга народа") Сергея Ионушаса. Теперь его кандидатуру в Раду по согласованию с фракцией "Слуга народа", которая имеет большинство в парламенте, должен внести сам президент Владимир Зеленский, так как эта должность относится к так называемой президентской квоте. Однако пока Зеленский официально не представлял Ионушаса на этот пост. По информации депутатов, скорее всего, назначение нового генпрокурора произойдет не ранее следующей недели.

Ионушас родился в 1979 году в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Учился в Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого (Харьков), также имеет дипломы Киевского института интеллектуальной собственности и права и Института международных отношений Киевского национального института имени Тараса Шевченко. Является членом Ассоциации юристов Украины, членом Ассоциации адвокатов Украины. Во время выборов главы государства весной 2019 года Ионушас был доверенным лицом нынешнего президента Владимира Зеленского. До прихода в парламент работал адвокатом, руководил собственными юридическими конторами "Гелон" и "Консион", сотрудничал со студией "Квартал 95" и телеканалом "1+1" Игоря Коломойского.

Новейшая история генпрокуроров

С момента государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и до настоящего времени на должность генерального прокурора или исполняющего обязанности назначались шесть человек, включая Руслана Рябошапку.

Так, 22 февраля 2014 года, после госпереворота страну вместе с четвертым президентом Виктором Януковичем вынужден был покинуть генпрокурор Виктор Пшонка. Через два дня исполняющим обязанности, а впоследствии и главой надзорного ведомства был назначен Олег Махницкий, которого после избрания президентом Петра Порошенко в июне 2014 сменил Виталий Ярема.

Однако через полгода он покинул пост по собственному желанию. В феврале 2015 года генпрокурором Украины стал Виктор Шокин, который пробыл на этой должности чуть более года. Он был уволен по указанию президента Порошенко. По утверждению самого Шокина, его увольнения потребовал на тот момент вице-президент США Джозеф Байден. Его сын Хантер входил в правление украинской компании Burisma, по деятельности которой генпрокуратура начала расследование.

После увольнения Шокина исполняющим обязанности главы Генпрокуратуры в апреле 2016 года стал Юрий Севрук, но уже через месяц его сменил соратник Порошенко Юрий Луценко, который занимал эту должность пока его патрон не проиграл на президентских выборах в минувшем году. Новый глава государства Владимир Зеленский назначил на пост генпрокурора Руслана Рябошапку.

После своего назначения новый генпрокурор пообещал довести дело Burisma до конца. Но с тех пор никаких существенных новостей по этому делу так и не появилось. Сам Рябошапка заявлял, что на Украине нет уголовных дел против Burisma. Вместе с тем он отмечал, что продолжается расследование "большого уголовного дела", которое может касаться деятельности этой газодобывающей компании. При этом, заявлял он, "у тех же американцев и их правоохранительных органов есть не меньше информации", чем на Украине. "В принципе при желании они могли бы провести то же самое расследование, и не менее качественно, чем мы", - уверял Рябошапка.

История с участием сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в работе украинской компании стала причиной громкого политического скандала в США. Противники действующего президента Дональда Трампа обвинили его в попытках оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского во время одного из телефонных разговоров с ним с целью собрать компромат на своего противника в предвыборной гонке за пост президента в нынешнем году. Демократы даже запустили процедуру импичмента против Трампа, но не добились успеха.