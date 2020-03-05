Асад назвал "сделку века" США по миру на Ближнем Востоке мертворожденной

"Что касается "сделки века", это предложение было сделано только из-за предстоящих выборов в США, которые пройдут в конце года, - сказал он. - Так что это бессмысленная идея, совершенно пустая".

"От чего зависит, будет ли эта идея реализована или нет? - продолжил Асад. - От того, согласятся ли с ней жители региона. Но если посмотреть на официальные заявления, на мнения в социальных сетях, то будет видно, что все отвергают этот план, в том числе союзники США, а также те, кто поддерживает отношения с Израилем. Так что вполне можно сказать, что это мертворожденный план. Трамп сможет использовать его на предстоящих выборах, чтобы привлечь на свою сторону израильское лобби в США. Но после этого мы, скорее всего, не услышим о сделке века до следующих выборов. А к тому времени уже будет готов другой, еще худший план".