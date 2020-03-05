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Асад назвал "сделку века" США по миру на Ближнем Востоке мертворожденной

Президент Сирии отметил, что союзники Вашингтона отвергли план по урегулированию

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Предложенная США "сделка века" по ближневосточному урегулированию - мертворожденный план, который был выдвинут президентом Дональдом Трампом ради получения поддержки израильского лобби на выборах главы государства. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу "Россия-24", показанном в четверг.

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"Что касается "сделки века", это предложение было сделано только из-за предстоящих выборов в США, которые пройдут в конце года, - сказал он. - Так что это бессмысленная идея, совершенно пустая".

"От чего зависит, будет ли эта идея реализована или нет? - продолжил Асад. - От того, согласятся ли с ней жители региона. Но если посмотреть на официальные заявления, на мнения в социальных сетях, то будет видно, что все отвергают этот план, в том числе союзники США, а также те, кто поддерживает отношения с Израилем. Так что вполне можно сказать, что это мертворожденный план. Трамп сможет использовать его на предстоящих выборах, чтобы привлечь на свою сторону израильское лобби в США. Но после этого мы, скорее всего, не услышим о сделке века до следующих выборов. А к тому времени уже будет готов другой, еще худший план".

Теги
СШАПалестинаСирияИзраильАсад, Башар ХафезНетаньяху, БиньяминТрамп, Дональд
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