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Евросоюз на экстренном заседании 6 марта обсудит пути улучшения отношений с Россией

ЗАГРЕБ, 5 марта. /ТАСС/. Евросоюз должен улучшить отношения и сотрудничество с Россией, этот вопрос войдет в повестку дня экстренного заседания глав МИД 27 стран сообщества 6 марта. Об этом заявил в четверг шеф дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам первого дня неформальной встречи Совета ЕС в Загребе.

"Турция и Россия - в нашей повестке [заседания 6 марта]. Наши отношения с ними сложные, конечно, но мы должны улучшить их по многим соображениям", - сказал он.

По его словам, со времени воссоединения Крыма с Россией в ЕС действует "стратегия по РФ с 5 пунктами, которые до сих хорошо работают". "Но нам нужно усилить взаимодействие [с Россией] в ряде вопросов <...>. Это, например, изменение климата, Сирия, Ливия, важная роль РФ в вопросах, которые напрямую касаются нашей безопасности".

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Россия
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