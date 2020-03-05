ВМС Великобритании закупили первую необитаемую подлодку

ТАСС, 5 марта. Военно-морские силы (ВМС) Великобритании закупили первую необитаемую подводную лодку. Об этом в четверг сообщило Министерство обороны страны.

"С компанией MSubs заключен контракт стоимостью £1 млн ($1,29 млн) на поставку опытной безэкипажной подлодки, которая будет применяться для определения возможностей перспективных необитаемых подводных аппаратов более крупного водоизмещения", - проинформировали в оборонном ведомстве.

Как сообщили в Минобороны, длина новой необитаемой подлодки составит порядка 30 м. "Она будет более крупной по сравнению с НПА, применяющимися для разведки мест высадки морского десанта на необорудованное побережье. Новая субмарина будет способна выполнять задачи на дальности 3 тыс. морских миль (более 5,5 тыс. км)", - отметили в ведомстве. Базовой моделью, на основе которой будет создана необитаемая подлодка, стал НПА S201 разработки MSubs.

В настоящее время НПА малого водоизмещения не могут выполнять задачи, поставленные перед обитаемыми подводными лодками, подчеркнули в Минобороны. "[Боевой] потенциал необитаемых подлодок значителен, и данный проект может чрезвычайно усилить боевые возможности британских подводных сил и перевести их на новый уровень", - процитировали в пресс-службе ведомства слова государственного министра по оборонным закупкам Великобритании Джереми Квина. В свою очередь, первый морской лорд (военный глава ВМС Великобритании) Энтони Рэдэкин сообщил, что ВМС изучают возможность применения необитаемых субмарин для наблюдения, разведки и борьбы с подводными лодками.

Первый этап новой программы предполагает оснащение обитаемого подводного аппарата S201 системами для дистанционного управления. В случае успешного прохождения первичных тестов, финансирование проекта будет увеличено на £1,5 млн ($2 млн).