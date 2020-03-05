В Пентагоне назвали Россию и Китай "вызовами будущего"

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают вызовами будущего Китай и Россию, а также рассматривают целесообразность усиления своего военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил в четверг министр обороны США Марк Эспер на совместной пресс-конференции с британским коллегой Беном Уоллесом в Пентагоне.

"Я уже девять месяцев говорю: не надо неправильно интерпретировать, [делать вывод о том, что] мы (США - прим. ТАСС) каким-то образом выводим [войска] в общемировом масштабе. Я хочу выполнять нашу Стратегию национальной обороны, которая гласит, что надо вернуть войска на родину, чтобы произвести их переподготовку и переоснащение, подготовить к конкуренции великих держав и, возможно, перебросить в регионы Индийского и Тихого океанов. Вот чего мы пытаемся добиться. Вот что я пытаюсь выполнить. Речь не идет о выводе [войск] в общемировом масштабе, если угодно. Речь идет о стремлении реализовать нашу стратегию", - сказал Эспер.

"И, думаю, один из моментов, с которым мы (США и Великобритания - прим. ТАСС) согласны, заключается в том, что вызовами будущего являются Китай и затем Россия", - добавил шеф Пентагона.

Он напомнил, что в настоящее время США проводят в Европе самые крупные за 25 лет военные учения Defender. "Чтобы показать россиянам, что мы (американцы - прим. ТАСС) привержены Европе, привержены НАТО и будем сдерживать плохое поведение", - сказал Эспер, характеризуя цели этих маневров.

"Считаю, что уже одно это является отличной демонстрацией нашей приверженности НАТО и поддержанию международного порядка, основанного на правилах", - добавил глава военного ведомства США.

США обнародовали впервые за 10 лет несекретную версию своей новой Стратегии национальной обороны (СНО) 19 января 2018 года. Как подчеркнул тогда Джеймс Мэттис, занимавший пост министра обороны США, новая СНО "сфокусирована на долговременном стратегическом соперничестве с Россией и Китаем".

О коронавирусе

По словам Эспера, военные США предпринимают все меры для обеспечения функционирования объектов, включая Пентагон, на фоне распространения коронавируса.

"Я провел сегодня встречу с представителями командований по вопросу нашего реагирования на [распространение] коронавируса, о преодолении этого вызова, - отметил Эспер. - Я подтвердил три приоритета. Первый - защита наших военнослужащих и их семей, второй - гарантии обеспечения нашей работы, третий - обеспечение нашего [между военными] взаимодействия".

"Они [представители командований] заверили, что у них есть все необходимые возможности. Мы продолжим задействовать все больше и больше ресурсов, - заявил он. - Мы провели хороший разговор о Пентагоне и других наших объектах. Пентагон, штабы командований завершают работу над планом о мерах предотвращения и реагирования, который представят мне на следующей неделе".