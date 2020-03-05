Следующее заседание Европарламента перенесли из Страсбурга в Брюссель из-за коронавируса

ТАСС, 5 марта. Заседание Европарламента, которое должно было пройти в Страсбурге на следующей неделе, будет перенесено в Брюссель. Об этом в четверг сообщил глава Европарламента Давид Сассоли на своей странице в Twitter.

"На основании обновленного доклада медицинской службы Европарламента по оценке [угрозы от] коронавируса пленарное заседание будет проведено в Брюсселе", - говорится в сообщении Сассоли.

Ранее Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС сократили количество публичных мероприятий и ограничили доступ в свои здания после обнаружения коронавируса у служащего Европейского оборонного агентства.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 52 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10 тыс., свыше 200 человек умерли.