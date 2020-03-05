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Трамп намерен предложить России и Китаю инициативу в области контроля над вооружениями

Президент США считает необходимым избежать новой дорогостоящей гонки ядерных вооружений

ООН, 5 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен предложить России и Китаю новую инициативу в области контроля над вооружениями. Об этом заявил в среду помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

Он зачитал послание Трампа участникам проходящей в штаб-квартире ООН конференции по случаю 50-й годовщины вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Делая шаг к тому, чтобы дать ответ на новые вызовы, я будут предлагать новую смелую трехстороннюю инициативу в области контроля над ядерными вооружениями с Россией и Китаем, чтобы избежать новой дорогостоящей гонки ядерных вооружений, а вместо этого работать совместно во имя продвижения к более безопасному и процветающему будущему для всех", - говорится в послании.

Трамп отметил, что Договор о нераспространении ядерного оружия "стал основой для усилий международного сообщества в деле недопущения распространения ядерного оружия". "Появившиеся сейчас новые угрозы напоминают нам о необходимости предотвращения ядерной войны, избежания гонки вооружений и недопущения дальнейшего распространения ядерного оружия, - указывается далее в документе. - В то же время договор содействует мирному использованию атомной энергии, развитию науки и технологий".

Глава американской администрации подчеркнул, что ДНЯО "отвечает интересам всех тех государств, что стремятся к миру и к тому, чтобы обезопасить мир от угрозы ядерной войны". По его словам, нераспространение ядерного оружия "жизненно важно для обеспечения региональной безопасности и для избежания конфликтов и военного соперничества между соседними государствами".

В 50-ю годовщину этого исторического соглашения, отметил в своем послании Дональд Трамп, "США открывают доступ к документам, относящимся к периоду полувековой давности, чтобы привлечь внимание к огромной работе, которая потребовалась для выработки Договора о нераспространении ядерного оружия и для того, чтобы добиться его вступления в силу". "Я приветствую аналогичные действия Великобритании и Российской Федерации", - подчеркнул он.

Теги
СШАРоссияКитайТрамп, Дональд
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