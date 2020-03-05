В Подгорице прошли протесты против закона о вероисповедании

БЕЛГРАД, 5 марта. /ТАСС/. Несколько десятков тысяч православных верующих в четверг вечером приняли участие в протестном молебне и крестном ходе в столице Черногории Подгорице. Как сообщила пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви (СПЦ), люди протестовали против закона о свободе вероисповедания, ущемляющего интересы СПЦ.

Сообщается, что в этот раз на крестный ход была доставлена одна из особо почитаемых черногорских святынь - крест св. Василия Острожского. Сначала был проведен молебен в соборном храме Воскресения Христова , после чего массовое шествие под лозунгами "Не отдадим святыни" прошло по улицам черногорской столицы.

Пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии также сообщила о протестных шествиях верующих в городах Плевля, Мойковац, Бар, Петровац, Герцег-Нови, Биело-Поле, Беране, Андриевица, Жабляк.

Прихожане Сербской православной церкви проводят в Черногории, Сербии и Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) массовые акции в знак протеста против притеснения СПЦ в Черногории, где в ночь на 27 декабря 2019 года парламент принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В поддержку закона проголосовали 45 депутатов из 45 присутствовавших, документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. 28 декабря закон подписал президент Черногории Мило Джуканович.

Джуканович обвиняет Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории и провел через парламент закон о свободе вероисповедания, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.