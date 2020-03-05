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США выделили дополнительно $59 млн помощи беженцам народности рохинджа

Средства пойдут на помощь более чем 900 тыс. человек

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты выделили дополнительно $59 млн гуманитарной помощи беженцам народности рохинджа в Мьянме и Бангладеш. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы Госдепартамента.

"3 марта Соединенные Штаты объявили о выделении более чем $59 млн дополнительной гуманитарной помощи беженцам рохинджа и принимающим их сообществам в Бангладеш, а также внутренне перемещенным лицам из числа рохинджа и членам других затронутых сообществ в Мьянме", - отмечается в документе. Как подчеркивает американское внешнеполитическое ведомство, эти средства пойдут на помощь более чем 900 тыс. человек.

Рохинджа - исповедующее ислам этнорелигиозное меньшинство Мьянмы. Власти страны считают представителей этой народности "нелегальными мигрантами" из Бангладеш и не признают их право на гражданство. Рохинджа проживают преимущественно в приграничном с Бангладеш штате Ракхайн, где неоднократно вспыхивали их столкновения с местными буддистами. Из-за этого многие представители рохинджа бежали из Мьянмы в Бангладеш.

Ситуация в Мьянме обострилась в августе 2017 года, когда боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа", образованного в 2013 году, напали на 30 опорных пунктов полиции в штате Ракхайн. После этого силы безопасности республики начали в регионе силовую операцию. Согласно официальным данным, волна насилия привела к гибели более чем 400 человек, около 740 тыс. рохинджа, по оценкам ООН, бежали в Бангладеш. Мьянма утверждает, что военные по большей части действовали в рамках закона, а по отдельным случаям превышения солдатами и офицерами полномочий уже вынесены обвинительные приговоры или проводятся расследования.

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