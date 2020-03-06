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МИД Греции обратил внимание США на операцию Турции по незаконной переправке мигрантов

На встрече также обсуждались вопросы расширения Евросоюза на Западные Балканы, последние события в Юго-Восточном Средиземноморье

АФИНЫ, 6 марта. /ТАСС/. Турция организовала масштабную операцию, целью которой является незаконное проникновение в Грецию тысяч незаконных мигрантов. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Греции Мильтиадис Варвициотис на встрече в Афинах с заместителем помощника госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Мэтью Палмером, сообщила пресс-служба МИД.

"Ситуация, сложившаяся на греко-турецкой границе, где отмечается организованная, масштабная попытка незаконного проникновения в нашу страну, находилась в центре внимания встречи <...>", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Варвициотис проинформировал собеседника о "текущей ситуации на греко-турецкой границе и о мерах, принятых правительством Греции для эффективной защиты границ". "На встрече, которая прошла в очень дружеской обстановке, также обсуждались вопросы расширения Евросоюза на Западные Балканы, последние события в Юго-Восточном Средиземноморье. Были подтверждены прекрасные отношения между Грецией и США", - заключили в пресс-службе.

Как сообщило 28 февраля агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника, в Анкаре приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Данный шаг последовал за инцидентом с гибелью 36 турецких солдат в сирийской провинции Идлиб. Как заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган, "в Европу направились сотни тысяч беженцев, и в скором времени их число достигнет миллионов".

Как сообщили газете "Нафтемборики" правительственные источники, в общей сложности с утра 29 февраля до утра 5 марта были пресечены 36 тыс. 649 попыток незаконного проникновения в Грецию. Задержаны 252 человека, но сирийцев среди них всего 4%. 64% составляют выходцы из Афганистана, 19% - из Пакистана, 5% - из Турции, 2,6% - из Сомали. 5,4% приходится на нелегальных мигрантов из Ирака, Ирана, Марокко, Эфиопии, Бангладеш и Египта.

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