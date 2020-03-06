Генсек ООН надеется, что соглашение Путина и Эрдогана приведет к перемирию в Идлибе

ООН, 6 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш надеется, что договоренность президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана о прекращении огня в Идлибе с 6 марта приведет к долгосрочному перемирию. Об этом заявил в четверг журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь надеется, что эта договоренность приведет к незамедлительному и прочному прекращению враждебных действий, что обеспечит безопасность гражданских лиц на северо-западе Сирии", - сказал он.