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Прокуратура США просит назначить штраф фирме из РФ за непредоставление запрошенных данных

Компанию "Конкорд менеджмент и консалтинг" обвиняют во вмешательстве в ход президентских выборов в США

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Американская прокуратура просит федеральный суд округа Колумбия объявить о неисполнении судебного распоряжения российской компанией "Конкорд менеджмент и консалтинг", обвиняемой во вмешательстве в ход президентских выборов в США в 2016 году, и применять к ней штрафные санкции на ежедневной основе. С соответствующим документом стороны обвинения корреспондент ТАСС ознакомился в четверг в базе данных федерального суда Вашингтона.

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Американская прокуратура ранее запросила у компании информацию о ее структуре, внутреннюю переписку сотрудников, а также сведения о якобы имевшихся связях между ней и ООО "Агентство интернет-исследований". Власти США утверждают, что до этого фирма предоставила только часть запрошенных в рамках дела материалов. Суд столичного округа Колумбия обязал компанию выполнить запрос до 17:00 4 марта (01:00 мск 5 марта). В среду российский предприниматель Евгений Пригожин объяснил, что возглавляемая им компания "Конкорд менеджмент и консалтинг" не может предоставить властям страны запрашиваемые в рамках дела документы, поскольку не обладает ими.

"Суд должен признать, что "Конкорд" не исполнил судебного распоряжения и ввести [в его отношении] штрафные санкции на ежедневной основе до тех пор, пока он не направит представителя или представителей организации для исчерпывающего ответа на вопросы, вызывающие обеспокоенность у суда, или до тех пор, пока он не начнет соблюдать распоряжение путем предоставления востребованных записей", - говорится в документе.

Прокуратура подвергла критике направленные суду пояснения Пригожина, который заявил, что электронные письма его компания хранит в течение трех месяцев, после чего те уничтожаются. В связи с этим "для фирмы не представляется возможным передать переписку по электронной почте за период с 1 января 2014 года по 1 февраля 2018 года". Кроме того, "Конкорд" не ведет учет звонков и сообщений с мобильных телефонов сотрудников, отметил Пригожин. По версии обвинения, высказывания главы компании "не заслуживают доверия".

Планируется, что судебный процесс по делу "Конкорд" начнется в апреле.

О разбирательстве

В середине февраля 2018 года власти США заочно выдвинули против 13 граждан России и трех российских организаций обвинения в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение, состоящее из 37 страниц, подготовил аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера. Среди обвиненных в сговоре против США - 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований". Как утверждается в обвинительном заключении, "Агентство интернет-исследований" с 2014 года участвовало в операциях по вмешательству в выборы и политические процессы в США".

Помимо этого, Мюллер предъявил российскому предпринимателю Евгению Пригожину обвинения в финансировании антиамериканских информационных кампаний, которые якобы проводились "Агентством интернет-исследований". По версии органов американской прокуратуры, "Агентство интернет-исследований" получало средства на свои операции от Пригожина и контролируемых им компаний, включая "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг".

Москва до этого неоднократно отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

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