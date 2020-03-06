{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

AFP: правительство Франции одобрило экстрадицию брата бывшего президента Буркина-Фасо

Таким образом французские власти подтвердили соответствующий вердикт Кассационного суда Франции, вынесенный в июне 2019 года

ПАРИЖ, 6 марта. /ТАСС/. Правительство Франции официально разрешило выслать в Буркина-Фасо Франсуа Компаоре, брата бывшего лидера этого африканского государства Блэза Компаоре. Об этом со ссылкой на источники в Матиньонском дворце во вторник сообщило агентство AFP.

Таким образом французские власти подтвердили соответствующий вердикт Кассационного суда Франции, вынесенный в июне 2019 года. Формально правительство - последняя инстанция, однако адвокаты 63-летнего Компаоре могут обжаловать его решение в Государственном совете страны.

Франсуа Компаоре был задержан в парижском аэропорту в октябре 2017 года на основании международного мандата, выданного новым руководством Буркина-Фасо, пришедшим к власти после отстранения правившего 27 лет президента Блэза Компаоре. Бывший лидер находится под следствием в связи с делом об убийстве в 1998 году журналиста Норбера Зонго. Тот расследовал гибель шофера Франсуа Компаоре - Давида Уэдраого. В декабре 1998 года тела Зонго и трех сопровождавших его человек были найдены в сгоревшем автомобиле на юге Буркина-Фасо. В настоящее время по данному делу проходят также трое военных из полка президентской охраны, которым уже предъявлено обвинение в убийстве.

После свержения Блэза Компаоре в октябре 2014 года его брат Франсуа бежал из страны в Кот-д`Ивуар, где в дальнейшем получил гражданство.

Теги
Буркина-ФасоФранция
Реклама на ТАСС
Шмыгаль: граждане Украины должны получить право на покупку земли в первую очередь
Премьер-министр Украины добавил, что вопрос решения о продаже земли иностранцам должен решаться на референдуме
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС