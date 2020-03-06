{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В идлибской зоне деэскалации в Сирии вступил в силу режим прекращения огня

Его согласовали президенты России и Турции

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Режим прекращения боевых действий в идлибской зоне деэскалации, согласованный президентами России Владимиром Путиным и Турции Тайипом Эрдоганом, формально вступил в силу в пятницу в 00:01 мск.

О достижении договоренностей объявил в четверг вечером министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров лидеров двух стран, длившихся более пяти часов. Глава МИД зачитал совместное заявление глав государств, в котором говорится о прекращении всех боевых действий "по существующей линии соприкосновения в идлибской зоне деэскалации с 00:01 минуты 6 марта 2020 года".

На встрече в Москве Путин и Эрдоган также согласовали ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в идлибской зоне. В частности, с 15 марта РФ и Турция начнут совместное патрулирование по трассе М4 в Сирии, вдоль которой будет создан коридор безопасности.

В принятом двумя президентами заявлении выражается решимость уничтожить все террористические группировки, действующие в Сирии, и подчеркивается, что угроза гражданским лицам и инфраструктуре не может быть оправдана какими-либо предлогами. В документе также подтверждена приверженность Москвы и Анкары суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирии. В нем указывается, что "сирийский конфликт не имеет военного решения и должен быть урегулирован в результате политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254".

Комментируя достигнутые РФ и Турцией договоренности, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в четверг выразил надежду на то, что они приведут к немедленному прекращению огня в Идлибе. Он также призвал "вернуться к проходящему под эгидой ООН политическому процессу урегулирования" конфликта в Сирии.

Обстановка в Идлибе

Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции действовало 12 наблюдательных постов турецкой армии, которые следили за соблюдением режима прекращения огня.

Обстановка в идлибской зоне деэскалации резко обострилась в конце февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих. В тот же день Турция начала в Сирии новую операцию под названием "Весенний щит", в рамках которой нанесла удары по сирийской армии.

Теги
СирияТурцияСирийско-турецкий конфликтВстреча Путина и Эрдогана в Москве
Реклама на ТАСС
Шмыгаль: граждане Украины должны получить право на покупку земли в первую очередь
Премьер-министр Украины добавил, что вопрос решения о продаже земли иностранцам должен решаться на референдуме
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС