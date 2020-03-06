В идлибской зоне деэскалации в Сирии вступил в силу режим прекращения огня

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Режим прекращения боевых действий в идлибской зоне деэскалации, согласованный президентами России Владимиром Путиным и Турции Тайипом Эрдоганом, формально вступил в силу в пятницу в 00:01 мск.

О достижении договоренностей объявил в четверг вечером министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров лидеров двух стран, длившихся более пяти часов. Глава МИД зачитал совместное заявление глав государств, в котором говорится о прекращении всех боевых действий "по существующей линии соприкосновения в идлибской зоне деэскалации с 00:01 минуты 6 марта 2020 года".

На встрече в Москве Путин и Эрдоган также согласовали ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в идлибской зоне. В частности, с 15 марта РФ и Турция начнут совместное патрулирование по трассе М4 в Сирии, вдоль которой будет создан коридор безопасности.

В принятом двумя президентами заявлении выражается решимость уничтожить все террористические группировки, действующие в Сирии, и подчеркивается, что угроза гражданским лицам и инфраструктуре не может быть оправдана какими-либо предлогами. В документе также подтверждена приверженность Москвы и Анкары суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирии. В нем указывается, что "сирийский конфликт не имеет военного решения и должен быть урегулирован в результате политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254".

Комментируя достигнутые РФ и Турцией договоренности, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в четверг выразил надежду на то, что они приведут к немедленному прекращению огня в Идлибе. Он также призвал "вернуться к проходящему под эгидой ООН политическому процессу урегулирования" конфликта в Сирии.

Обстановка в Идлибе

Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции действовало 12 наблюдательных постов турецкой армии, которые следили за соблюдением режима прекращения огня.

Обстановка в идлибской зоне деэскалации резко обострилась в конце февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих. В тот же день Турция начала в Сирии новую операцию под названием "Весенний щит", в рамках которой нанесла удары по сирийской армии.