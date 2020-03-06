Шмыгаль: граждане Украины должны получить право на покупку земли в первую очередь

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказался за продажу земли сельскохозяйственного назначения для украинцев, а для иностранцев - по решению граждан страны на референдуме. Такое заявление

"Конечно, я придерживаюсь того, чтобы рынок земли был открыт в первую очередь для украинцев, и чтоб это был цивилизованный рынок", - сказал он в эфире украинского телеканала "1+1".

Премьер добавил, что "вопрос решения о продаже земли иностранцам должен решаться на референдуме". "Мы хотим дать право украинцам распоряжаться своей землей", - пояснил он.

Шмыгаль также заявил, что его правительство будет продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) и другими международными финансовыми организации. "Мы заинтересованы в качественном сотрудничестве с международными фондами", - уточнил он.

Новый премьер также заявил, что является сторонником рыночной экономики и будет продолжать начатые предыдущим кабмином реформы. При этом он сообщил, что готов уйти в отставку, если не оправдает надежды украинцев.

Верховная рада назначила Шмыгаля главой правительства на внеочередном заседании в среду. Кроме того, частично был переизбран состав кабинета министров, в настоящее время вакантными остаются четыре министерских кресла.

Земельный вопрос

С 2002 года на Украине действует мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. В декабре 2018 года Верховная рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины поручил правительству разработать законопроект о введении в стране рынка земли. 13 ноября парламент принял в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земли сельскохозяйственного назначения", инициированный депутатами от президентской фракции "Слуга народа". Документ не поддержали большинство фракций. Ко второму чтению поступило 4018 поправок в документ.

Депутаты предлагают разрешить продажу земли иностранцам только после референдума, установить лимит концентрации не более 10 тыс. га в одни руки (кроме банков и кредитных учреждений), разрешить только безналичный расчет при покупке земли. Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.

Депутаты рассмотрели около 3000 поправок к закону, но практически все они были отклонены. Ко второму чтению Раде предстоит еще рассмотреть около тысячи поправок.