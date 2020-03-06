В Вашингтоне заявили, что США приветствуют договоренности России и Турции по Идлибу

ВАШИНГТОН, 6 марта. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Соединенные Штаты приветствуют достигнутые лидерами России и Турции договоренности по ситуации в сирийской провинции Идлиб и надеются, что они помогут деэскалации ситуации. Об этом заявил в четверг корреспонденту ТАСС официальный представитель Госдепартамента США.

"Мы приветствуем сегодняшние сообщения о договоренностях между Турцией и Россией по прекращению огня в Идлибе. Мы надеемся, что они помогут деэскалации крайне опасной ситуации <...>", - сказал он.