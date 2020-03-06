В ООН заявили, что Израилю следует прекратить все свои операции в ливанском небе

БЕЙРУТ, 6 марта. /ТАСС/. Израиль должен уважать суверенитет Ливана и прекратить полеты своих ВВС над его территорией. С таким заявлением, как передал новостной портал En Nashra, выступил в четверг командующий Временными силами ООН в Ливане (ВСООНЛ) генерал Стефано дель Кол.

"Вторжения израильских самолетов в ливанское воздушное пространство являются нарушением резолюции 1701 СБ ООН, установившей режим прекращения огня на границе, - подчеркнул он. - Такие израильские действия идут вразрез с нашими усилиями по снижению напряженности и созданию атмосферы, способствующей поддержанию стабильности в Южном Ливане".

Как подчеркнул итальянский генерал, Израилю "следует немедленно прекратить все операции в ливанском небе".

Заявление командующего миротворцами ООН последовало за ракетными ударами, которые нанесли в четверг израильские ВВС из ливанского воздушного пространства по соседней Сирии. Ударам подверглись военные объекты в центральной провинции Хомс и в южной Эль-Кунейтре. Как передала радиостанция "Шам-ФМ", силам противовоздушной обороны Сирии удалось сбить не менее 12 ракет, выпущенных израильскими самолетами. По сведения телеканала "Аль-Хадас", ракетные атаки были совершены на два военных аэродрома, куда было доставлено иранское оружие, предназначенное для шиитских бойцов, сражающихся на стороне правительственных войск.

14 февраля во время ракетной атаки ВВС Израиля на окрестности Дамаска погибли три сирийских солдата и четыре иранских военных советника. Как передал телеканал "Аль-Хадас", было нанесено не менее пяти ударов по району международного аэропорта Дамаска, атаке подверглись также военные объекты в предместье Эль-Кисва и Сейида-Зейнаб.