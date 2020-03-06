"Известия": Абэ не дадут уйти с поста премьера, так как он откровенно говорит с Трампом

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Хиросигэ Сэко считает, что премьер-министру страны Синдзо Абэ не дадут покинуть пост после истечения полномочий в 2021 году из-за его умения выстраивать контакты с другими мировыми лидерами, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение однопартиец главы японского правительства высказал в интервью газете "Известия", опубликованном в пятницу.

Политик считает, что при обсуждении вопроса о переизбрании Абэ лидером партии и премьер-министром в четвертый раз будет иметь важность именно международный аспект. "Если переизберут Дональда Трампа... Абэ - пока единственный японский политик на мировой арене, кто может откровенно разговаривать с Трампом. А еще у Абэ довольно тесные связи с [президентом РФ Владимиром] Путиным и другими мировыми лидерами", - сказал Сэко. "Остальной мир просто не разрешит ему [Абэ] уйти", - добавил он.

Ранее Абэ неоднократно заявлял, что не собирается в очередной раз выдвигаться на пост лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) после того, как срок его полномочий на этой должности истечет в сентябре 2021 года. ЛДП имеет стабильное большинство в парламенте, и ее руководитель легко избирается на пост главы правительства. В начале января Абэ опроверг слухи о том, что в этом году может распустить ключевую нижнюю палату парламента и провести внеочередные выборы.

В то же время за продление полномочий премьера неоднократно высказывались высокопоставленные деятели правящей партии и правительства, включая вице-премьера Таро Асо.

Сейчас устав ЛДП позволяет ее лидеру переизбираться не более трех раз и находиться на этом посту не более девяти лет. Синдзо Абэ стал председателем ЛДП в 2012 году. В ноябре он уже установил абсолютный рекорд по времени пребывания на посту премьера за всю историю Японии.