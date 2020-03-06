Президенты США и Бразилии могут встретиться во Флориде в субботу

ТАСС, 6 марта. Президент Бразилии Жаир Болсонару готовится к встрече с американским коллегой Дональдом Трампом, которая может пройти в субботу в поместье главы Белого дома Мар-а-Лаго (штат Флорида). Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами Болсонару.

По информации агентства, один из источников проинформировал, что Трамп "призвал" бразильского лидера к встрече. Детали визита Болсонару обсуждаются представителями обеих сторон в бразильской столице, передает Reuters. Согласно предварительным планам, Болсонару пробудет в США до вторника и встретится с несколькими военными чиновниками, а также посетит семинар с участием инвесторов и завод, принадлежащий бразильскому авиапроизводителю Embraer.

Источники агентства сообщили, что встреча пройдет без присутствия журналистов и за ней не последует публичных заявлений.