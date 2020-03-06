Лидер оппозиции Гайаны заявил о фальсификации результатов выборов президента

ТАСС, 6 марта. Лидер гайанской оппозиции Бхаррат Джагдео в четверг обвинил избирательную комиссию в фальсификации результатов всеобщих выборов, в рамках которых избирается президент страны. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

"Это воровство, это абсолютная ложь", - приводит агентство слова политика.

По данным Reuters, Джагдео утверждает, что результаты голосования были подтасованы в пользу действующего президента Дэвида Грейнджера и его правящей коалиции "Сотрудничество ради национального единства и союза за перемены", поскольку опубликованные итоги подсчета голосов в одном из избирательных округов не совпадают с результатами опросов общественного мнения.

Как проинформировало агентство, наблюдатели от Содружества наций, в свою очередь, зафиксировали нарушения процедуры при подсчете голосов.

Всеобщие выборы, в ходе которых были избраны депутаты парламента и президент страны, прошли в Гайане 2 марта. Победитель пока не объявлен, подсчет голосов продолжается.