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В США заявили, что продолжат давление на Россию с целью компромиссного решения по Сирии

Ранее комитет по иностранным делам Сената Конгресса США утвердил законопроект, предполагающий введение ограничений против российских физических и юридических лиц за поддержку сирийского правительства

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. США продолжат экономическое и дипломатическое давление на сирийские власти, а также Россию и Иран с целью добиться компромиссного решения по Сирии. С таким заявлением выступил в четверг в интервью телекомпании CNN спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"В вопросе о том, какие средства мы используем для того, чтобы добиться урегулирования путем переговоров, нашим основным инструментом остается экономическое и дипломатическое давление, - сказал Джеффри. - Речь идет об изоляции режима [президента Сирии Башара] Асада, а также нашей санкционной политике и отказе поддержать [послевоенную] реконструкцию с целью сохранить давление на режим и его сторонников - Россию и Иран". По мнению спецпредставителя США по Сирии, такой подход должен привести к тому, что в урегулировании конфликта будет достигнут "компромиссный результат".

В декабре комитет по иностранным делам Сената Конгресса США утвердил законопроект, предполагающий введение ограничений против российских физических и юридических лиц за поддержку сирийского правительства. Следующим этапом является рассмотрение документа в Сенате полного состава, где в него могут быть внесены коррективы.

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