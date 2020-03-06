WP: суд в США постановил проверить корректировки Минюста в докладе Мюллера

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Федеральный судья в США постановил проверить изменения, сделанные министерством юстиции в опубликованной сокращенной версии доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о приписываемых России попытках вмешательства в американские президентские выборы и сговоре Трампа с Москвой. Об этом в четверг сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, судья Реджи Уолтон в столичном округе Колумбия нашел несоответствия между публичными заявлениями генпрокурора США Уильяма Барра по докладу Мюллера и опубликованной сокращенной версией доклада. В связи с этим судья постановил проверить, являются ли изменения, внесенные Минюстом, целесообразными и приемлемыми.

"По мнению суда, позиция генерального прокурора Барра о том, что в доклад будут внесены только те изменения, которых требует закон, национальная безопасность или неприкосновенность частной жизни, не может быть принята на веру без независимой проверки судом, учитывая поведение Барра и его вводящие в заблуждение публичные заявления о выводах, представленных в докладе Мюллера", - приводит газета заявление судьи.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России инкриминируют спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и республиканцем Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.