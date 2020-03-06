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Заксобрание японского города выступило против развертывания там комплекса ПРО

Ранее против размещения Aegis Ashore выступили также мэр города Акита и губернатор одноименной префектуры на севере главного японского острова Хонсю

ТОКИО, 6 марта. /ТАСС/. Законодательное собрание японского города Акита приняло в пятницу заявление протеста против размещения на расположенном там военном полигоне наземного комплекса ПРО американского производства Aegis Ashore. Документ поддержала даже фракция депутатов от правящей Либерально-демократической партии, сообщает информационное агентство Kyodo.

Ранее против размещения Aegis Ashore выступили также мэр города Акита и губернатор одноименной префектуры на севере главного японского острова Хонсю. В конце января нынешнего года под давлением таких протестов министр обороны страны Таро Коно заявил, что правительство с нуля пересмотрит план развертывания этих наземных комплексов. Местные власти считают, что полигон, где предполагается разместить Aegis Ashore, находится слишком близко к жилым районам и им может угрожать излучение мощного радара установки ПРО.

Администрация США уже санкционировала продажу Японии двух комплексов Aegis Ashore. Их предполагается разместить в префектуре Ямагути на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Акита на его севере. По расчетам Токио, они должны прикрыть фактически всю территорию страны от удара баллистических ракет. В то же время органы местного самоуправления пока не дают разрешения на установку комплексов, выражая сомнения в их безопасности.

Установки Aegis Ashore, как ранее сообщало Министерство обороны Японии, предполагается развернуть к 2023 году, но их размещение может быть ускорено. Военное ведомство признает, что реальные расходы на приобретение в США двух комплексов Aegis Ashore могут оказаться выше, чем 268 млрд иен (почти $2,4 млрд), о которых ранее объявил Токио.

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