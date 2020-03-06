МИД Греции: Турция отправляет на границу с ЕС не сирийских беженцев, а мигрантов

ЗАГРЕБ, 6 марта. /ТАСС/. ЕС имеет все доказательства, что Турция отправляет на границу с Грецией не беженцев из сирийского Идлиба, а мигрантов, давно живущих в стране. Об этом заявил в пятницу глава МИД Греции Никос Дендиас по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС в Загребе.

"Мы обсуждаем сегодня ситуацию на южной морской и наземной границе с Турцией. Мы видим там массовое движение мигрантов к греческим и европейским границам. Это мигранты, которые жили в Турции на протяжении многих лет. У нас есть все доказательства, что это движение было создано и организовано Турцией. И я скажу твердо, что ЕС не позволит использовать в своих целях человеческие страдания", - заявил он.

Как сообщило 28 февраля агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника, в Анкаре приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Данный шаг последовал за инцидентом с гибелью 36 турецких солдат в сирийской провинции Идлиб. Как заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган, "в Европу направились сотни тысяч беженцев, и в скором времени их число достигнет миллионов". Таким образом Анкара пыталась добиться дипломатической поддержки ЕС в кризисе в Сирии.

Как сообщили газете "Нафтемборики" правительственные источники, в общей сложности с утра 29 февраля до утра 5 марта были пресечены 36 тыс. 649 попыток незаконного проникновения в Грецию. Задержаны 252 человека, но сирийцев среди них всего 4%. 64% составляют выходцы из Афганистана, 19% - из Пакистана, 5% - из Турции, 2,6% - из Сомали. 5,4% приходится на нелегальных мигрантов из Ирака, Ирана, Марокко, Эфиопии, Бангладеш и Египта.