Большинство французов считает, что Марин Ле Пен может стать президентом страны

ПАРИЖ, 6 марта. /ТАСС/. Большинство французов (56%) придерживаются мнения, что представитель правого "Национального объединения", в частности его лидер Марин Ле Пен, может победить на президентских выборах 2022 года и возглавить страну. Таковы результаты опубликованного в пятницу опроса общественного мнения, проведенного службой Kantar Sofres-onepoint по заказу газеты Le Monde и государственной радиостанции France Info.

В исследовании отмечается, что количество считающих возможным приход представителя "Национального объединения" к власти французов за прошедший с предыдущего опроса год увеличилось на 9%. При этом поддержка Ле Пен возросла на 15% - до уровня в 57% - среди лиц, традиционно симпатизирующих левым силам. Среди сторонников правоцентристкой партии "Республиканцы" этот показатель вырос на 9% и достиг отметки в 61%.

При этом среди обычно близких по взглядам к "Нацобъединению" французов поддержка выросла на 5% и достигла показателя в 89%. Симпатии к Ле Пен и ее организации возросли на 2% даже среди тех, кто обычно симпатизирует правящей партии "Республика на марше" - до 43%. Опрос показал, что в целом "Национальное объединение" начинает в меньшей степени восприниматься во Франции как партия, представляющая опасность для демократии. Число негативно относящихся к этой политической организации уменьшилось на 4% и составило 51%.

Неоднозначное отношение

В то же время поддержка самих идей и политической ориентации "Национального объединения" среди французов не увеличилась - она остается на прежнем уровне в 26%, что ниже показателей, предшествующих президентским выборам 2017 года. Неоднозначным остается отношение к самому лидеру организации - Ле Пен. О том, что ее не хотят видеть президентом страны в 2022 году заявили 49% опрошенных, что на 4% меньше прежнего показателя. Количество сторонников ее прихода на высший пост в государстве выросло на 2% - до 35%.

Эксперты обращают внимание на то, что положительное отношение к образу Ле Пен до сих пор не вышло на уровни 2017 года. Так, "волевым политиком" ее считают 68%. В 2017 году этот показатель составлял 80%.

О том, что она способна принимать правильные решения управляя страной, заявили 51% респондентов (-1%), тогда как в 2017 году таких французов было 69%. А в том, что Ле Пен понимает каждодневные проблемы французов, уверены лишь 39% (-6%), при том что в 2017 году этот показатель равнялся 49%. Лишь 22% (+3%) считают, что Ле Пен способна быть хорошим президентом. В 2019 году этот показатель равнялся 19%, а в 2017 году - 24%.

В канун приближающихся муниципальных выборов большинство французов заявили, что не хотели бы, чтобы их городом управлял мэр из состава "Национального объединения".

Опрос был проведен в период с 27 февраля по 2 марта на основе репрезентативной выборки в 1 тыс. человек, которые были опрошены на дому. Степень возможной ошибки составляет 3,1%.