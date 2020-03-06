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Глава МИД Украины назвал вопрос подачи воды в Крым "инструментом деоккупации"

Дмитрий Кулеба также заявил, что восстановление территориальной целостности - конечная цель, а "все остальное - предмет переговоров"

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Новый глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что вопрос о подаче или неподаче воды в Крым является "инструментом деоккупации".

"Вопрос подачи или неподачи воды в оккупированный Крым. Можно давать, можно не давать. Это всегда должно рассматриваться как инструмент деоккупации - это инструмент деоккупации", - сказал он в программе "Право на власть" на телеканале "1+1".

Кулеба также заявил, что восстановление территориальной целостности - конечная цель, а "все остальное - предмет переговоров".

Выступавший в той же программе новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна подавать воду в Крым, иначе это приведет к гуманитарной катастрофе. При этом он добавил, что воду в Крым надо подавать только для нужд проживающих там украинцев, а не для промышленных объектов. Однако вскоре он опроверг свои слова, написав в Facebook, что его неправильно поняли и что позиция Киева остается неизменной - не подавать воду в Крым до тех пор, пока он не "возвратится" в состав Украины.

После государственного переворота на Украине зимой 2014 года и воссоединения Крыма с Россией украинские власти перекрыли подачу на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Этот канал был построен в 60-е годы прошлого века для обеспечения маловодных и засушливых территорий Херсонской и Крымской областей Украинской ССР с забором воды из специально построенного в нижнем течении Днепра Каховского водохранилища. Поставки покрывали до 90% потребностей республики в воде. За прошедшие пять лет в Крыму реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова.

Теги
УкраинаРоссияКрымШмыгаль, Денис Анатольевич
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