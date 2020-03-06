МИД Австрии: Евросоюз не позволит Турции шантажировать его беженцами

ЗАГРЕБ, 6 марта. /ТАСС/. Европейский союз не разрешит Турции заниматься шантажом путем организации потока нелегальных мигрантов. Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в пятницу по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел ЕС в Загребе.

По его словам, поведение Турции, которая цинично оказывает давление на ЕС с помощью незащищенных людей, неприемлемо. "Важный момент заключается в том, что мы не дадим себя шантажировать", - отметил глава МИД Австрии.

В конце февраля после столкновения с сирийской армией, в котором погибли 36 турецких военнослужащих, Анкара приняла решение не останавливать беженцев из Сирии, которые стремятся попасть в ЕС. Власти Турции оценивали число пересекших границу беженцев в 100 тыс. Евросоюз ведет с Турцией переговоры о разрешении ситуации и обещает поддержку сталкивающимся с наплывом беженцев Греции, Болгарии и Кипру. Граница Турции и ЕС была закрыта для мигрантов с 2016 года в рамках договоренности Брюсселя и Анкары о безвизовом режиме, который, однако, так и не был введен.