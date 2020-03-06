Оппозиция инициировала в Раде законопроект о референдумах по народной инициативе

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Депутаты партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) зарегистрировали в Верховной раде законопроект "О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе". Об этом сообщил глава политического совета ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Он пояснил, что главная идея документа заключается в том, чтобы "именно народ как носитель суверенитета и единственный источник власти на Украине мог инициировать вынесение на референдум основополагающих вопросов и принимать ключевые решения: от формы правления и вступления страны в блоки и союзы до внесения изменений в Конституцию Украины, статус языков и гражданства".

По мнению Медведчука, граждане Украины также должны иметь право на "контрольно-отзывной референдум" по народной инициативе, которым могли бы выражать недоверие правительству и парламенту, принимать решения об отставке глав районных и областных государственных администраций, советов и их председателей всех уровней.

"Принятие закона Украины "О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе" позволит усовершенствовать механизм обеспечения реализации гражданами Украины их права на управление государственными делами через такую форму непосредственной демократии, как референдум", - считает политик, заявление которого опубликовано на сайте партии.

Ранее президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял о намерении внедрить на Украине прямое народовластие и представить соответствующие законопроекты. На этом основании президентская партия "Слуга народа" уже заявила о подготовке пяти законопроектов, направленных на реализацию инициативы главы государства. Это законопроекты о всеукраинском и местном референдумах, о введении законодательных инициатив народа, о народном вето. Пятый законопроект предусматривает возможность формирования народом повестки дня для органов власти. Рабочая группа Верховной рады уже разработала конечный вариант законопроекта "О всеукраинском референдуме", который входит в пакет предложенных Зеленским законодательных инициатив по народовластию.

Накануне новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что считает правильным вынести, в частности, на референдум вопрос об открытии рынка земли сельхозназначения в части продажи ее иностранцам.