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Зеленский надеется на встречу "нормандской четверки" в конце апреля

Он также добавил, что работает над тем, чтобы обмен удерживаемыми лицами состоялся уже в марте

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему рассчитывает на проведение новой встречи в "нормандском формате" в конце апреля этого года. Во время рабочей поездки в пятницу в Полтавскую область он подчеркнул, что "серьезно работает над этим".

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"Мы работаем над тем, чтобы у нас состоялся новый обмен (удерживаемыми лицами - прим. ТАСС) уже в марте, - рассказал президент, отвечая на вопросы местных жителей. - Мы также работаем над тем, чтобы у нас была встреча (в "нормандском формате" - прим. ТАСС) в конце апреля. Я думаю, что все это произойдет. Мы над этим серьезно работаем".

Во время предыдущей встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция) в Париже в декабре прошлого года была достигнута договоренность вновь встретиться через четыре месяца. Однако, как указывалось тогда, перед ней необходимо обеспечить устойчивое прекращение огня в Донбассе, произвести разведение сил и средств на трех новых участках, приступить к разминированию и начать разработку законодательства по предоставлению региону особого статуса по "формуле Штайнмайера".

Однако на днях глава МИД РФ Сергей Лавров отметил бездействие партнеров по "нормандской четверке" в том, чтобы убедить Киев выполнить договоренности предыдущего саммита в Париже. Он также указал, что Россия не считает нужным проводить пустые саммиты в таком формате.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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