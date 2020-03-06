В ДНР сообщили об установке ВСУ более 750 противотанковых мин у линии разграничения

ДОНЕЦК, 6 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) установили более 750 противотанковых мин у линии разграничения с Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом сообщило в пятницу Управление Народной милиции (УНМ) ДНР, ссылаясь на данные разведки.

"Нами зафиксирована установка более 550 противотанковых мин поперек дорог местного значения и на прилегающих полях в районе населенного пункта Красногоровка, более 100 противотанковых мин в районе населенного пункта Марьинка в зоне ответственности 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ", - цитирует сообщение Народной милиции ДНР Донецкое агентство новостей (ДАН). Кроме того, по данным УНМ, еще более 100 мин установлены в непосредственной близости от домов в поселке Пески в зоне ответственности 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Агентство ДАН отмечает, что, по данным военных ДНР, в последние дни украинские силовики активно оборудуют дополнительные минные поля. Так, 4 марта военнослужащие ВСУ установили более 100 противотанковых мин вблизи населенных пунктов Лебединское, Пищевик и Новоселовка. Кроме того, в последние дни подразделения ВСУ установили более 250 противотанковых мин на позициях у села Широкино восточнее Мариуполя.