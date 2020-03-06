В Литве заявили, что Помпео попросил Вильнюс не ратифицировать соглашение ЕС и Кубы

ВИЛЬНЮС, 6 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео обратился к Литве с рекомендацией воздержаться от ратификации договора Евросоюза и Кубы о нормализации отношений. О том, что премьер балтийской республики Саулюс Сквернялис получил послание такого содержания, сообщила в пятницу пресс-служба главы правительства.

"Госсекретарь обратился к премьеру с просьбой не ратифицировать и блокировать соглашение между ЕС и правительством Гаваны до тех пор, пока коммунистический режим не изменит свою позицию по правам человека", - говорится в сообщении.

Литва остается последним членом ЕС, не ратифицировавшим договор о политическом диалоге и сотрудничестве, подписанный сторонами в декабре 2016 года и одобренный Европарламентом в 2017 году. Он стал первым в истории соглашением между ЕС и Кубой и подразумевает развитие политического диалога. Переговоры по достижению соглашения, состоявшие из семи раундов, шли с апреля 2014 года.