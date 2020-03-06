В Кабуле 27 человек погибли при нападении во время церемонии, где находился премьер

ТАСС, 6 марта. По меньшей мере 27 человек погибли, еще 29 получили ранения в результате нападения во время церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле, одним из гостей которой был премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя афганского министерства здравоохранения.

Ранее Reuters со ссылкой на Министерство внутренних дел Афганистана информировало о 18 пострадавших в результате атаки. Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы. Информации о состоянии их здоровья пока не поступало.

По данным телеканала 1TV, стрельба началась во время выступления бывшего вице-президента Афганистана Карима Халили. Афганский премьер не пострадал и незамедлительно покинул место происшествия. Как сообщил телеканал TOLO News со ссылкой на представителя радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), террористическая организация отрицает свою причастность к стрельбе во время церемонии в Кабуле.

Власти Афганистана и талибы договорились о режиме снижения уровня насилия в стране, он вступил в силу в полночь с 21 на 22 февраля (22:30 пятницы мск). Как информировало агентство Reuters, снижение уровня насилия должно было продлиться семь дней. 2 марта агентство France-Presse передало, что "Талибан" завершил период снижения уровня насилия и возобновил военные действия против правительственных войск Афганистана.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские переговоры должны начаться 10 марта. Участники обсудят сроки и модальности постоянного и всеобъемлющего прекращения огня и будущую политическую дорожную карту Афганистана. В рамках мер укрепления доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников "Талибана" и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.